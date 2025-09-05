Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:59 AM IST

    അ​ൽ ഫ​നാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ ഫ​നാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ടൂ​റി​സ്റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യ റൊ​ട്ടാ​ന, ജു​വെ​യ്‌​ര, ദി ​ക്ല​ബ്‌ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ൽ ഫ​നാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല: അ​ൽ ഫ​നാ​ർ ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. താ​ഖ റോ​ഡി​ലെ ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യ റൊ​ട്ടാ​ന, ജു​വെ​യ്‌​ര, ദി ​ക്ല​ബ്‌ എ​ന്നീ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​നൂ​റോ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ്‌ ഓ​ഫ്‌ മി​ഷ​ൻ താ​വി​ശി ബെ​ഹ​ൽ പാ​ണ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​ത​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു

    ഓ​ണ​പ്പു​ക്ക​ള​വും വി​ഭ​വ സ​മ്യ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ഓ​ണ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹ്യ​ദ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ളി ഷെ​ഫ് സു​രേ​ഷ് ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ, സിം​റാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​നോ​ജ് വ​രി​ക്കോ​ലി, ടോ​ണി തോ​മ​സ് , അ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് മാ​വേ​ലി​യാ​യി.

