Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:57 AM IST

    തും​റൈ​ത്തി​ൽ ടി​സ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ന​ട​ന്നു
    തും​റൈ​ത്തി​ൽ ടി​സ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    തും​റൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    തും​റൈ​ത്ത്: സ​ലാ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത്‌ തും​റൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ര്യേ​ജ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടി​സ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​ജീ​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്‌.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ, ​ഡോ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌, ദീ​പ​ക്‌ പ​ഠാ​ങ്ക​ർ, രേ​ഖ പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. തി​രു​വാ​തി​ര, വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ക​രോ​ക്കെ ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ തും​റൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌. വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ടി​സ ഓ​ണ​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​യെ​ന്ന് റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളാ​യ സി.​വി. സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മ​മ്മി​ക്കു​ട്ടി, ഡോ. ​വി​പി​ൻ ദാ​സ്‌, സ​ജീ​ബ്‌ ജ​ലാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു പി​ള്ള, അ​നി​ൽ, അ​ബ്‌​ദു സ​ലാം, രേ​ഷ്‌​മ സി​ജോ​യ്‌, ഗാ​യ​ത്രി വി​നോ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​സാ​ദ്‌ സി. ​വി​ജ​യ​ൻ മാ​വേ​ലി​യാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ടു.

