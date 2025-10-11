Begin typing your search above and press return to search.
    ഖാ​ബൂ​റ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പൊ​ന്നോ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഖാ​ബൂ​റ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഖാ​ബൂ​റ: ഖാ​ബൂ​റ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഖാ​ബൂ​റ ഗ്രീ​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ഖാ​ബൂ​റ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ട​യ്മ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നോ​ർ​ക്കാ കാ​ർ​ഡ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ക്യാ​മ്പി​ൽ 250 പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 11മ​ണി​യോ​ടെ തൃ​ച്ചൂ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ശാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ള അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ മാ​വേ​ലി​യും നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ന്മാ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖാ​ബൂ​റ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി രാ​ജീ​വ്‌ രാ​ജു ഹ​രി​പ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എം.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നോ​ജ്‌ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​ച്ചു. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ, വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ത​ളി​യാ​റ, സു​രേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി, അ​ബീ​ഷ്, ഷാ​ഹി​ദ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌, സു​ചി​ത്ര സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വി​ഷ്ണു സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ബാ​സ് നീ​ല​ഗി​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ൺ​സ​ൻ രാ​ജ​മ​ണി, ഡോ. ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന പാ​ച​ക​വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​നീ​ഷ് അ​ശോ​ക​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ടീം ​ത​ന​ത് നാ​ട​ൻ​രു​ചി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. വ​നി​താ​ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സൗ​മ്യാ രാ​ജീ​വ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ര്യ വി​ഷ്ണു, ലു​ലു മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), സ​നൂ​പാ ലി​ജു (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ലാ​കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. എ​ബി​ൻ സ​രി​ക അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. മ​ന്ത്രി​ക​ൻ നി​സാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​ജി​ക്‌ ഷോ​യും കാ​ബൂ​റ​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​രു​ഷ, വ​നി​താ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

