    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:35 AM IST

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മ​സ്ക്​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മ​സ്ക്ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തി​രു​വോ​ണം നാ​ളി​ൽ വാ​ദി​കബി​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഓ​യാ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി ആ​ഘോ​ഷം. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ വ​നി​ത മെം​ബ​ർ​മാ​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളം മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി.

    മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ടം​വ​ലി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ത​മാ​ക്കി​യ പ​ത്ത്,12 ക്ലാ​സ്സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

