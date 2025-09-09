പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദി മസ്കത്ത് ഒണാഘോഷംtext_fields
മസ്കത്ത്: പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദി മസ്ക്ത്തിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ തിരുവോണം നാളിൽ വാദികബിർ ഗോൾഡൻ ഓയാസ് ഹോട്ടലിൽ നടന്നു. നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഓർമപ്പെടുത്തലായി ആഘോഷം. പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദിയുടെ വനിത മെംബർമാർ തയ്യാറാക്കിയ മനോഹരമായ പൂക്കളം മുഖ്യ ആകർഷണമായി.
മഹാബലി എഴുന്നള്ളത്തോടെ ആരംഭിച്ച വിവിധയിനം കലാപരിപാടികളും വടംവലി അടക്കമുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങളും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണ സദ്യയും പരിപാടിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടി. കഴിഞ്ഞ സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്തമാക്കിയ പത്ത്,12 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register