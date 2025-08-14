Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘റി​ഥം നൈ​റ്റ്‌​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:50 AM IST

    ‘റി​ഥം നൈ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത്’ നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    press meet
    cancel
    camera_alt

    ‘റി​ഥം നൈ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്തു’​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സം​ഗീ​തം, ഹാ​സ്യം എ​ന്നി​വ സാ​മാ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നോ​ൺ സ്റ്റോ​പ്പ്‌ ക​ലാ സ​ന്ധ്യ ‘റി​ഥം നൈ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റൂ​വി​യി​ലെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ടി​ജി ഇ​വ​ന്റ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് എം.​കെ.​എ​ൻ (എ​ൻ.​കെ ബ്രോ​സ്) സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ചി​രി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സാ​യാ​ഹ്നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ബ്ല്യ.​എം.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും ഒ​രു പോ​ലെ ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹാ​സ്യ​ന​ട​ന്മാ​ർ​ക്കും സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ​ക്കും ഒ​പ്പം ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വി​തു​ര, അ​ഖി​ൽ ക​വ​ലി​യൂ​ർ, ബി​നു ചാ​ല​ക്കു​ടി, മാ​ള​വി​ക അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്റ്റാ​ർ മാ​ജി​ക് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​യാ​സ്, പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഒ​രു ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടീം ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ൽ. വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും +968 7753 7972 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും events@topgloryllc.com എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmk raghavanOman Newsprogrammekayamkulam newsgulf news malayalam
    News Summary - On the day of 'Rhythm Nights of Muscat'
    Similar News
    Next Story
    X