Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജി.​സി.​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:57 AM IST

    ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ൽ ഇ​നി എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ സാ​ധു​വാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ നേ​ടാം. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​യ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം ഗു​ണം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCCTourist VisaOn-Arrival VisaExpatriates
    News Summary - On-arrival tourist visa to Kuwait for GCC expatriates
    Similar News
    Next Story
    X