Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:29 AM IST

    ഒ.​എം.​ഡി.​എ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ

    ഒ.​എം.​ഡി.​എ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്‍ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബൗ​ഷ​ര്‍ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പാ​ണി​ത്. അ​ന്നം ത​രു​ന്ന നാ​ടി​ന് ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ന്മ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​മാ​ടു​ന്ന ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ക എ​ന്ന​തും ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നൂ​റി​ന​ടു​ത്ത് ദാ​താ​ക്ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം: 92315007, 98085253.

