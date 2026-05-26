Madhyamam
    26 May 2026 5:12 PM IST
    26 May 2026 5:12 PM IST

    ഒമാനിൽ 382 തടവുകാർക്ക് സുൽത്താൻ പൊതുമാപ്പ് നൽകി

    മസ്കത്ത്: വിവിധ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാർക്ക് ബലിപെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരമാധികാരിയും സായുധസേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡറുമായ സുൽത്താന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒമാൻ പൗരന്മാരും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ 382 തടവുകാർക്കാണ് മോചനം ലഭിക്കുകയെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    പെരുന്നാൾ ആഘോഷവേളയിൽ തടവുകാരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തും സുൽത്താന്റെ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തിയുമാണ് ഈ കാരുണ്യ നടപടി. ജയിൽ മോചിതരാകുന്ന വിദേശികളിൽ പ്രവാസികളും ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന.

    TAGS:amnestyprisonersoman sultan
    News Summary - Oman's Sultan grants royal pardon to 382 prisoners
