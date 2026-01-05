Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:18 AM IST

    മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​പ​ക​ടം പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലെ വാ​ദി ഗു​ലി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ട്ര​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ശാ​ര​ദ അ​യ്യ​രു​ടെ അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണം
    മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​പ​ക​ടം പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ പോ​വു​ന്നു. ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​മാ​നി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ മ​റ്റു മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല മ​ല​മ്പാ​ത​ക​ളും ഇ​ടു​ങ്ങി​യ​തും, ടാ​റി​ടാ​ത്ത​തും, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വ​ള​വു​ക​ളു​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലെ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ടാ​റി​ടാ​ത്ത​തും കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ഇ​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് വ​ഴി​ക​ളാ​ണ്.

    വാ​ദി ബ​നി ഔ​ഫാ​ണ് ഇ​വ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. അ​ൽ ഹം​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​വ​ഴി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, വ​ള​രെ

    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    ദു​ർ​ഘ​ടം പി​ടി​ച്ച പാ​ത​യാ​ണ് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വാ​ദി​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കാ​നും വാ​ഹ​നം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ, ജ​ബ​ൽ ശം​സ് എ​ന്നി​വ ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് . ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ ടാ​ർ ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ങ്കി​ലും, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ച​രി​വു​ക​ൾ കാ​ര​ണം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കാം. ഒ​മാ​നി​ലെ വാ​ദി​ക​ളി​ലും മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളി​ലും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. ഒ​മാ​നി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പൊ​തു​വെ ചൂ​ടേ​റി​യ​താ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം, സ​ൺ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഗി​യ​ർ എ​ന്നി​വ ഇ​ല്ലാ​തെ ട്ര​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും, ഹീ​റ്റ് സ്ട്രോ​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    വ​ഴി​യ​റി​യാ​ത​തെ​റ്റാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ല ട്ര​ക്കി​ങ് പാ​ത​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​തെ​റ്റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ജി​പി​എ​സ്, മാ​പ്പ്, കോ​മ്പ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഗൈ​ഡു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക​യും വേ​ണം.

    കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള മ​ല​ഞ്ച​രി​വു​ക​ളി​ലും, അ​യ​ഞ്ഞ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​റ ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഇ​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളും, തെ​ന്നു​ന്ന പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ളും ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കും അ​തു​വ​ഴി പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും (ഒ​ടി​വു​ക​ൾ, ച​ത​വു​ക​ൾ) കാ​ര​ണ​മാ​വാം. കൂ​ടാ​തെ, പാ​മ്പു​ക​ൾ, തേ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ഷു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാം. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ച​നം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്രം ട്ര​ക്കി​ങ് പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ന​ല്ല​ത്. ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ട്ര​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ഒ​രു സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം, ഭ​ക്ഷ​ണം, പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ കി​റ്റ്, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​രു​തു​ക. ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. അ​തോ​ടൊ​പ്പം റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഗൈ​ഡു​ക​ളും ട്ര​യി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗൈ​ഡു​ക​ള​ടെ സേ​വ​നം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ മ​ല​മ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രേ​ക്ക് അ​മി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ്രേ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ഈ ​പാ​ത​ക​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ താ​ഴ്ന്ന ഗി​യ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ചി​തം. മ​സ്ക​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള യ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​മ്പാ​ത​ക​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ​ഫോ​ർ വീ​ൽ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം, സ്പെ​യ​ർ ട​യ​ർ, ഇ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ ക​രു​തു​ക, പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് വ​ഴി​ക​ളി​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്രം ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി മു​ൻ ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Oman's sewage is dangerous amid the beautiful scenery
    Similar News
    Next Story
    X