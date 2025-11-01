Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:23 PM IST

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​കം- ഇ​റാ​ൻ

    • ഇ​റാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ൽ
    • ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​കം- ഇ​റാ​ൻ
    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​മാ​യി ഇ​റാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ-​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് ത​ഖ്ത് റ​വാ​ഞ്ചി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യും വി​വി​ധ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​വാ​ദ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​ന്തു​ലി​ത​വും നി​ർ​മാ​ണാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ സ​മീ​പ​നം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​റാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് ത​ഖ്ത് റ​വാ​ഞ്ചി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ണ​വ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​റാ​ൻ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക മു​ൻ​കൂ​റാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഇ​റാ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ഹു​മാ​ന​വും എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സ​മ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​വാ​ദ​മെ​ന്നും ഡോ. ​റ​വാ​ഞ്ചി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ ആ​ണ​വ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും സ​ന്തു​ലി​ത​വു​മാ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​റാ​നും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ലോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ശ്വ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ​നു​മാ​ണ്. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​വാ​ദം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ തു​ട​ർ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​റാ​നി​യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും എ​ല്ലാ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​ണെ​ന്ന് റ​വാ​ഞ്ചി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​റാ​ൻ-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​വും ദേ​ശീ​യ​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ല. ഇ​റാ​ൻ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​യ ‘വ​ഞ്ച​ന’ ആ​യി​രു​ന്നു’. ആ​ണ​വ​പ്ര​ശ്നം ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​റാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും നി​ർ​മാ​ണാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വൈ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മ​ല്ല. വി​ക​സ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മ​ൾ കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണം. ന​മ്മു​ടെ ഭാ​വി​യും വി​ധി​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​റാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ജീ​ദ്

    ത​ഖ്ത് റ​വാ​ഞ്ചി



    ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​റാ​ൻ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റ​വാ​ഞ്ചി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച മ​ന​സ്സാ​ണ് ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് റ​വാ​ഞ്ചി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തെ, ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​മാ​യി റ​വാ​ഞ്ചി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വാ​ണി​ജ്യ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത്, ഇ​റാ​ൻ-​ഒ​മാ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​വും നി​ക്ഷേ​പ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി റ​വാ​ഞ്ചി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഊ​ർ​ജം, സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യ​വ​സാ​യ നി​ക്ഷേ​പം, ടൂ​റി​സം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ളി​പ്പി​ച്ച​താ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ റ​വാ​ഞ്ചി ത​ള്ളി. ‘ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക്ഷ​ണി​ച്ച​താ​ണ്. ഈ ​ക്ഷ​ണം ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​പ്പി​വെ​ള്ള വി​ഷ​ബാ​ധ സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

