Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:55 AM IST

    ഖ​സ​ബി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട് ഒ​മാ​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ

    ഖ​സ​ബി​ലെ​ത്തി​യ ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ- ര​ണ്ട്’ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ കാ​ണാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രേ​റി
    ഖ​സ​ബ്: റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ ര​ണ്ട്’ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖ​സ​ബ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​സ​ബ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ചാ​വി​രു​ന്നാ​യി. ഗാം​ഭീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് പാ​യ്മ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഈ ​ക​പ്പ​ൽ ഖ​സ​ബി​ലെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി.

    ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​കം കൂ​ടി​യാ​യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ പ​ക​ർ​ത്താ​നും റോ​യ​ൽ നേ​വി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ- ര​ണ്ട്’ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നാ​യ​തി​ന്റെ കൗ​തു​ക​ത്തി​ലും അ​തി​ര​റ്റ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി സു​വ​നീ​റും നേ​വി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഖ​സ​ബ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ- ര​ണ്ട് പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ലി​ന്റെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ- ര​ണ്ട് ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ‘ഗ്ലോ​റി ഓ​ഫ് ദ ​സീ​സ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ടി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര. ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ലി​ന് റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗം​ഭീ​ര സ്വീ​ക​ര​ണ​വു​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഈ ​യാ​ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ആ​റു​മാ​സം​കൊ​ണ്ട് 18,000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ല​ധി​കം ദൂ​ര​മാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ 30 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ബാ​ബ്-​ര​ണ്ട് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ക​പ്പ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഒ​മാ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യി​ലെ യു​വ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഈ ​ക​പ്പ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

