    date_range 13 Aug 2025 7:52 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 7:52 AM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ത​ന്ത്രം ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും

    ഒ​മാ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി വാ​ർ​ത്ത​

    സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ത​ന്ത്രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്രം.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​നി​യ​മം, ഒ​മാ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചാ​ർ​ട്ട​റു​ക​ൾ, ക​രാ​റു​ക​ൾ, ബാ​ധ​ക​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​മീ​ഷ​ന്റെ 2024ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഡോ. ​അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ​ങ്ക്, പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ക​മീ​ഷ​ൻ 1006 മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 47 എ​ണ്ണം ഔ​പ​ചാ​രി​ക പ​രാ​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം 937 കേ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 2023 ലെ ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 204ൽ 18 ​റാ​ങ്ക് പു​രോ​ഗ​തി ഒ​മാ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ഡോ. ​അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വേ​ൾ​ഡ് പ്ര​സ് ഫ്രീ​ഡം സൂ​ചി​ക എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

