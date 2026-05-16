Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതൊഴിൽ കരാറുകൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 May 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 9:00 AM IST

    തൊഴിൽ കരാറുകൾ രേഖാമൂലവും അറബിയിലും ആയിരിക്കണം; തൊഴിലുടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിൽ കരാറുകൾ രേഖാമൂലവും അറബിയിലും ആയിരിക്കണം; തൊഴിലുടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 33 അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ കരാറുകൾ നിർബന്ധമായും രേഖാമൂലവും അറബി ഭാഷയിലുള്ളതുമായിരിക്കണമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ഒപ്പിട്ട തൊഴിൽ കരാറിന്റെ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ തയാറാക്കേണ്ടതും ഇരുവിഭാഗവും (തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും) ഓരോ പകർപ്പ് വീതം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. അറബിക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും കരാറുകൾ തയാറാക്കാവുന്നതാണ്.

    എന്നാൽ ഇരുപക്ഷവും ഒപ്പുവെച്ച, മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച അറബിപ്പതിപ്പ് ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമപരമായി ഇരു പതിപ്പുകൾക്കും തുല്യ സാധുതയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. തൊഴിലുടമയുമായി രേഖാമൂലമുള്ള തൊഴിൽ കരാർ നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും, തൊഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് തെളിവുകൾ വഴി തെളിയിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സുൽത്താനേറ്റിലെ നിയമപരമായ തൊഴിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ തൊഴിൽ കരാറുകളും ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതയുള്ള അധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsMinistry of LaborOman Ministry of Labor
    News Summary - Oman's Ministry of Labor warns employers that employment contracts must be in writing and in Arabic
    Similar News
    Next Story
    X