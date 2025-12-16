Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന് ഒ​മാ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി

    അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സി​നെ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സി​ന് ഒ​മാ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഗു​ട്ട​റ​സ് ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​നു​മാ​യി പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ബ​ഹു​മ​തി​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച ഗു​ട്ട​റ​സ്, ഒ​മാ​ന്റെ സ​ന്തു​ലി​ത​വും നി​ർ​മാ​ണാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വാ​ദ​വും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

