    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ പ​ണ വി​നി​മ​യ മേ​ഖ​ല ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ത​യി​ൽ

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ പ​ണ വി​നി​മ​യ മേ​ഖ​ല ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ത​യി​ൽ
    ഒ​മാ​നി​ൽ വി​ദേ​ശ പ​ണ​വി​നി​മ​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചി​ല എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളെ​യാ​ണ്. എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ശാ​ഖ​യി​ലെ​ത്തി ടോ​ക്ക​ൺ എ​ടു​ത്ത് കൗ​ണ്ട​റി​ൽ ഇ​ട​പാ​ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പ​ല​രും വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ല​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ുണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 17 എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഹൗ​സു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ല​മു​റ​ക​ളെ സേ​വി​ച്ച ഇ​വ ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ശ്വാ​സ​വും നേ​ടി. നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​വു​ന്ന ശാ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​വും ആ​ശ്വാ​സ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​റ്റം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക​മാ​കു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ​ല​രും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ല​റ്റി ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക്യൂ​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക

    ഇ​ന്ന് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളും ബാ​ങ്കി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സു​ഖ​ക​ര​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലെ മി​ക്ക ബാ​ങ്കു​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​ന്തം മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ, എ​വി​ടെ​നി​ന്നും വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും പ​ണം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഈ ​ആ​പ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തി​യ ഫി​ൻ​ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളും വി​പ​ണി​യ​ലെ​ത്തി​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​പ​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ‘വാ​ല​റ്റീ’ (walletii) പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും 2024ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​റ്റ് ഫി​ൻ​ടെ​ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളും പ​ണം അ​യ​ക്ക​ൽ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​ൽ, ദൈ​നം​ദി​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഹൗ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും മി​ക​ച്ച ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. പ​ല​രും ര​ണ്ട് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​ണ വി​നി​മ​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ജോ​ലി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചു​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​ശേ​ഷം ബാ​ങ്ക് ആ​പ്പു​ക​ളോ ഫി​ൻ​ടെ​ക് ആ​പ്പു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഏ​റെ​യും. ഈ ​മാ​റ്റം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യ പ​ല എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഹൗ​സു​ക​ളും സ്വ​ന്തം മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ട മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൗ​ണ്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ മാ​റു​ന്ന​ത്. റി​മി​റ്റ​ൻ​സ്, ബി​ൽ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​മാ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​വ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഭാ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ-​ഫ​സ്റ്റ് എ​ന്ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റു​ന്ന ശീ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

