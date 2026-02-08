ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനും മലയാളിയുമായ ഡോ. സി. തോമസ് അന്തരിച്ചു

ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനും മലയാളിയുമായ ഡോ. സി. തോമസ് അന്തരിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി രംഗത്ത് വഴികാട്ടിയും മലയാളിയുമായ ഡോ. സി. തോമസ് (84) അന്തരിച്ചു. മസ്കത്ത് വത്തായയിലെ വസതിയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് അന്ത്യം. കുറച്ചുനാളായി അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കോന്നി കൈപ്പട്ടുർ സ്വദേശിയായ ഡോ. സി. തോമസ്, തിരുവന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് പൂർവ വിദ്യാർഥിയാണ്.
1971ൽ ഒമാനിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒമാനിലെ കൗല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം ആരംഭിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തു. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 1991ൽ അന്തരിച്ച സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സഈദ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒമാൻ പൗരത്വവും ‘ഓർഡർ ഓഫ് ഒമാൻ’ ബഹുമതിയും നൽകി ആദരിച്ചു. മസ്കത്തിലെ ആസ്റ്റർ റോയൽ അൽ റഫ ഹോസ്പിറ്റലിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
