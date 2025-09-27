Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:04 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി ഫാം ​മ​സി​റ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    അ​ഞ്ച് ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ ബ്ലൂ ​വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്
    oyster farm
    മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി കൃ​ഷി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി കൃ​ഷി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ​ലെ മ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. അ​ഞ്ച് ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ ബ്ലൂ ​വാ​ട്ട​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് ഹെ​ക്ട​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​ഫാ​മി​ൽ ആ​റ് നി​ര​ക​ളി​ലാ​യി 3600 കൊ​ട്ട​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി​ക​ൾ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ചെ​റി​യ കൊ​ട്ട​ക​ളി​ൽ വെ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് കൊ​ട്ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യും. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​ത​ന ഫ്ലി​പ്പ്ഫാം സി​സ്റ്റം ഫാ​മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ഇ​ത് കൊ​ട്ട​ക​ൾ സ്വ​മേ​ധ​യാ കു​ലു​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സെ​മി-​ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ്.

    സു​സ്ഥി​ര ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്സ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ർ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ഗ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. വ​ള​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വും ടൂ​റി​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും മൂ​ലം സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സു​സ്ഥി​ര പ​രി​ഹാ​രം അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു.ഒ​മാ​ന്റെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ്തം​ഭ​മാ​യി മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്രീ​മി​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ക​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Oman's first oyster farm opens in Masira
