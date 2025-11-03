Begin typing your search above and press return to search.
    3 Nov 2025 11:35 AM IST
    3 Nov 2025 11:35 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചടങ്ങിൽ ഒമാൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രിയും

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചടങ്ങിൽ ഒമാൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രിയും
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന

    മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ദീ ​യ​സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ദീ ​യ​സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ്. കെ​യ്‌​റോ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​യ്യി​ദ് ദീ ​യ​സി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് എ​ൽ-​സി​സി​യും പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത എ​ന്റി​സാ​ർ എ​ൽ സി​സി​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഈ​ജി​പ്തി​നെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​മാ​ണ്. ഏ​ഴ് സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന 100,000 പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വാ​യ ടു​ട്ട​ൻ​ഖാ​മ​ന്റെ ശ​വ​കു​ടീ​രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​ച്ചി​പ്പി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    3300 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ടു​ട്ട​ൻ​ഖാ​മ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ശ്മ​ശാ​ന അ​റ 1922 ൽ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഹോ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ർ​ട്ട​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Oman's Culture Minister attends Grand Egyptian Museum inauguration ceremony
