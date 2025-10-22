Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​രം ഒ​മാ​ന്‍റെ ‘ബ​ലാ​റ​ബി’​ന് കി​രീ​ടം

    
     ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ഒ​മാ​നി വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി ടീം ​മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി‍യ​ത്.

    പൈ​തൃ​ക പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​യി​ക​സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 3000 മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹു​സൈ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​രി ന​യി​ച്ച ഒ​മാ​നി വ​ള്ള​മാ​യ 'ബ​ലാ​റ​ബ്' ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 'അ​ഹ​ദ് ഒ​മാ​ൻ' മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹാ​ദി ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ള്ളം 'ഇ​സാ​ർ 1' ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ക​പ്പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം '​സു​മും' ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ൽ ഒ​മാ​നി ടീം '​ദ​ഹ​ബ്' ര​ണ്ടാ​മ​തും 'ഇ​സാ​ർ 1' മൂ​ന്നാ​മ​തും എ​ത്തി. ഹി​ദ്ദി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ മ​നാ​മ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്താ​ണ് മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് മ​റൈ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സീ​സ​ണി​ന്റെ എ​ട്ടാം പ​തി​പ്പി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​തി​പ്പാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സീ​സ​ൺ ജൂ​ലൈ 27നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 300ൽ ​അ​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്.

    ഈ ​വി​ജ​യം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​പ്രീ​തി കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തേ ഓ​പ​ൺ നീ​ന്ത​ൽ, വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ ശ്വാ​സം അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ക്ക​ൽ, അ​ൽ ന​ഹാം ക​ട​ൽ​പാ​ട്ട്, മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:Oman NewsBoat racegulf news malayalam
    News Summary - Oman's 'Balarabi' wins traditional boat race
