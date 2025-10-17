Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​​മാ​​നി വ​​നി​​ത​​ ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം ഇ​​ന്ന്; രാ​ജ്യ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ക​രു​ത്തു പ​ക​രാ​ൻ വ​നി​ത​ക​ൾ

    'അ​വ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​ങ്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​​ൾ ഓ​ർ​മി​ച്ച് ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​നം ആ​​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ‘അ​വ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​ങ്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.


    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​നി​ത​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും വ​നി​ത മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​നാ​ച​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും കു​ടും​ബ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച എ​ല്ലാ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17നാ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​നി​ത​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും അ​വ​രു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്ഥാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി കു​ടും​ബ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ട്. അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ഈ ​അ​തി​വേ​ഗ സാ​ങ്കേ​തി​ക ​കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും, രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലും അ​വ​രു​ടെ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ളും ന​ന്ദി​യും അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘അ​വ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം ഒ​മാ​നി​ലെ വ​നി​ത​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്നി​നെ​യും നാ​ളെ​യെ​യും പ​ണി​യു​ന്ന അ​വി​ഭാ​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​യും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ നി​യ​മ​ഘ​ട​ന​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഉ​റ​പ്പു​ക​ളും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​നി​ത​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​വ​യാ​ണ്. ‘ത​സ്മു’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 50 വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി.

    വ്യ​വ​സാ​യ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ‘തം​കീ​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 202 വ​നി​ത സം​രം​ഭ​ക​രെ പ​രി​ശീ​ല​നം, ധ​ന​സ​ഹാ​യം, ബി​സി​ന​സ് വി​ക​സ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തും ‘വി​കി ഒ​മാ​നി വി​മ​ൺ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 100 പ്ര​മു​ഖ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും വ​നി​ത മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 68 വ​നി​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 13,570 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ കൗ​ശ​ല വി​ക​സ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ഴി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    ഈ ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. യു.​എ​ൻ സ​മി​തി​ക​ളി​ലും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു​നെ​സ്കോ, അ​റ​ബ് വി​മ​ൺ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ, തൊ​ഴി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​നാ​ഘോ​ഷം.


    നാ​ഷ​ണ​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​നം


    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി വ​നി​ത ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ അ​വ​ർ വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​നം, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ശാ​ശ്വ​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

