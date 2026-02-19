ഒമാനി അധ്യാപകദിനം; ഫെബ്രുവരി 26ന് അവധിtext_fields
മസ്കത്ത്: 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഒമാനല അധ്യാപക ദിന അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 26 ന് ഒമാനിലെ എല്ലാ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ ഉത്തരവ് (നമ്പർ 16/2026) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
എല്ലാവർഷവും ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ഒമാനി അധ്യാപകദിനം ആചരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 24 ചൊവ്വാഴ്ചയായതിനാൽ, വാരാന്ത്യ അവധി കൂടി കണക്കലെടുത്താണ് 26ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
