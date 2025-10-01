ഒമാനി കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് മത്രയിൽ വിപണി ഒരുക്കാൻ ഒമ്രാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനി കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും മത്രയിൽ വിപണി ഒരുക്കാൻ ഒമാൻ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി (ഒമ്രാൻ ഗ്രൂപ്). ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാർ അൽ ഹെർഫിയയുമായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലെത്തി. പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്കായി സംയോജിത മാർക്കറ്റിങ് ഔട്ട്ലെറ്റും ഇൻകുബേറ്ററും സ്ഥാപിക്കും. ഒമാൻ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ ആധികാരികത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മത്രയിൽ ആഴത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യും.
കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങൾക്കായി ആധുനിക മാർക്കറ്റിങ് മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇത് അതുല്യ അവസരമാകും. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഈ സംരംഭം ഒമാനി കരകൗശല വിദഗ്ധരെ ശാക്തീകരിക്കാനും, പ്രാദേശിക സംരംഭകരെ പിന്തുണക്കാനും, സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന കരകൗശല ബിസിനസുകളുടെ ദൃശ്യപരത വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സമഗ്രമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ, പൈതൃകത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും വിപണി വികാസത്തിനും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും.
സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ടൂറിസം ഓഫറുകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് ഒമ്രാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മുൻധർ മുദ്രിക് അൽ മൂസാവി പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിലെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മുൻധർ മുദ്രിക് അൽ മൂസാവി പറഞ്ഞു.
മാർക്കറ്റിങ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ അഞ്ച് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ പരമ്പരാഗത ഒമാനി കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉൾപ്പെടും. അവിടെ കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും തദ്ദേശീയ ബിസിനസുകൾക്കും സന്ദർശകരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആധികാരിക വസ്ത്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും സ്വന്തമാക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒമാനി വസ്ത്രങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗവും കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജിങ് ഏരിയയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.
ആതിഥ്യമര്യാദ നിറഞ്ഞ ഒരു ഒമാനി പ്രമേയമുള്ള കഫേ, സംവേദനാത്മക പ്രകടനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമർപ്പിത സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഷോപ്പിങ്, സംസ്കാരം, അനുഭവ ടൂറിസം എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരിക്കുമിത്. പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ആധികാരികത കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്, ആധുനിക രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വിൽക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി സമഗ്രമായ മാർക്കറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ദാർ അൽ ഹെർഫ്യയുടെ സ്ഥാപകയായ സുവൈന സുൽത്താൻ അൽ റഷ്ദി പറഞ്ഞു.
