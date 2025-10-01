Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:46 AM IST

    ഒ​മാ​നി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് മ​ത്ര​യി​ൽ വി​പ​ണി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ

    ദാ​ർ അ​ൽ ഹെ​ർ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലെ​ത്തി
    ഒ​മാ​നി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് മ​ത്ര​യി​ൽ വി​പ​ണി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ
    ദാ​ർ അ​ൽ ഹെ​ർ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​മ്രാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്ര​യി​ൽ വി​പ​ണി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി (ഒ​മ്രാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്). ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദാ​ർ അ​ൽ ഹെ​ർ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലെ​ത്തി. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​യോ​ജി​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റും ഇ​ൻ​കു​ബേ​റ്റ​റും സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​ത്ര​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യും.

    ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ധു​നി​ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​തൃ​ക അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത് അ​തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​മാ​കും. ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​സം​രം​ഭം ഒ​മാ​നി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും, സ്ത്രീ​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന ക​ര​കൗ​ശ​ല ബി​സി​ന​സു​ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​പ​ണി വി​കാ​സ​ത്തി​നും പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കും.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം ഓ​ഫ​റു​ക​ളെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ഒ​മ്രാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ൻ​ധ​ർ മു​ദ്രി​ക് അ​ൽ മൂ​സാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ൻ​ധ​ർ മു​ദ്രി​ക് അ​ൽ മൂ​സാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​വി​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കൂ​ടാ​തെ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധി​കാ​രി​ക വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​വും കൈ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജി​ങ് ഏ​രി​യ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ഒ​മാ​നി പ്ര​മേ​യ​മു​ള്ള ക​ഫേ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ർ​പ്പി​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഷോ​പ്പി​ങ്, സം​സ്കാ​രം, അ​നു​ഭ​വ ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മി​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച്, ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ൽ​ക്കാ​നും അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ദാ​ർ അ​ൽ ഹെ​ർ​ഫ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ സു​വൈ​ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ റ​ഷ്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

