Madhyamam
    Oman
    Posted On
    13 Dec 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 1:40 PM IST

    രൂപക്കെതിരെ ഒമാനി റിയാലിന്റെ വിനിമയം 235 തൊട്ടു

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യം 235 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു
    രൂപക്കെതിരെ ഒമാനി റിയാലിന്റെ വിനിമയം 235 തൊട്ടു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ. രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി 233 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഇ​ത് 234 ലും ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 235 വ​രെ​യും എ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് 235 രൂ​പ വ​രെ കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഫോ​റ​ക്സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​നു 90.50 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് 90.55 വ​രെ പോ​യി. റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 90.41ൽ ​വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ 234.50 മു​ത​ൽ 234.75 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്.

    സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെടെ വി​ദേ​ശ​മു​ല​ധ​നം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന മു​റ​ക്ക് രൂ​പ​യു​ടെ ഈ ​ചാ​ഞ്ച​ട്ട​ത്തി​ന് സ്ഥി​ര​ത വ​രു​മെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ അ​ഡ്വ ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം രൂ​പ 4.7 ശ​ത​മാ​നം വി​ല ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​നി വ​ലി​യൊ​രു ഇ​ടി​വി​ന് സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ​റ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം കി​ട്ടും.

    പ​ക്ഷേ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ൺ എ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റും. വാ​യ്പ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

