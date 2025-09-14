Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ-​കൊ​റി​യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:25 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ-​കൊ​റി​യ​ൻ സൈ​നി​ക സം​ഗീ​ത ഷോ ​ഇ​ന്ന് ഖു​റം നാ​ച്ച്വറ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം
    ഒ​മാ​ൻ-​കൊ​റി​യ​ൻ സൈ​നി​ക സം​ഗീ​ത ഷോ ​ഇ​ന്ന് ഖു​റം നാ​ച്ച്വറ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: സൈ​നി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ-​കൊ​റി​യ​ൻ സൈ​നി​ക സം​ഗീ​ത ഷോ ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഖു​റം നാ​ച്ച്വറ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് തി​യറ്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങു​ക. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യം എ​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം.

    വൈ​കീട്ട് 4:30 മു​ത​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തി​യറ്റ​ർ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 4,000 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യാ​ണ് തി​യ​റ്റ​റി​നു​ള്ള​ത്. ഒ​മാ​നും കൊ​റി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സൈനിക സംഗീത പരിപാടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:militaryOmanikoreanMusic Show
    News Summary - Omani-Korean military music show at Khurram Natural Park today
    Similar News
    Next Story
    X