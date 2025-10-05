Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:22 AM IST

    ഫി​ഫ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി തി​ള​ക്കം

    പ്ര​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ഒ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​നം
    ഫി​ഫ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി തി​ള​ക്കം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ട് പ്ര​മു​ഖ കാ​യി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ഫി​ഫ​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം. ഒ​മാ​ൻ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ(​ഒ.​എ​ഫ്.​എ)​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖു​തൈ​ബ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഗി​ലാ​നി ഫി​ഫ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി.ഒ.​എ​ഫ്.​എ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​മാ​യ ഹാ​ജ​ർ ബി​ൻ​ത് ഖ​മീ​സ് അ​ൽ മു​സൈ​നി​യെ ഫി​ഫ​യു​ടെ ഗ്രാ​സ്‌ റൂ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​മേ​ച്വ​ർ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കും നി​യ​മി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ഒ​മാ​നി​ലെ കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഫി​ഫ​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ജീ​വ പ​ങ്കി​ന് ഇ​ത് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യാ​നും ഒ.​എ​ഫ്.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

