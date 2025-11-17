Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ദാ​ഖി​ലി​യ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഹൗ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ് തു​റ​ന്നു

    ദാ​ഖി​ലി​യ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഹൗ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ് തു​റ​ന്നു
    ദാഖിലിയിൽ തുറന്ന ഒമാനി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഔട്ട്​ലെറ്റ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി ഹാ​ൻ​ഡി​ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് ഹൗ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​ധു​നി​ക എ​സ്.​എം.​ഇ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന-​വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ക​ര​കൗ​ശ​ല​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, വി​പ​ണ​നം, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ ധൂ​പം, ഫാ​ഷ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​എം.​ഇ​ക​ളെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും ഈ ​ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

