Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:25 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് നേ​ട്ടം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ്. അ​സം ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ സ​റു​സാ​ജൈ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ന​ട​ന്ന 14-ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​ണ്ട​ർ -ഒ​മ്പ​ത് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ലാ​ന്റെ നേ​ട്ടം. എ​ട്ട് പോ​യി​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും 28 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്നും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ദേ​ശീ​യ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.കി​രീ​ട​വു​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖി​ന് സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും കോ​ച്ചു​മാ​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 54 ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഫി​ഡെ റേ​റ്റ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഓ​പ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഫി​ഡെ റേ​റ്റ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ദേ​ശീ​യ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സി​നാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സീ​ബ്), ഇ​സാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​രി ഇ​ശ​ൽ ഷ​ഫീ​ഖ് ന​ല്ലൊ​രു ക​ലാ​കാ​രി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​വ​റ​ട്ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് വെ​ന്മേ​നാ​ട് ച​ക്ക​നാ​ത്ത് ഷ​ഫീ​ഖ്, ന​ഷീ​ജ ഷ​ഫീ​ഖ് ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Omani expatriate student wins Indian National School Chess Championship
    Similar News
    Next Story
    X