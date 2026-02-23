68 പേർക്ക് ഒമാൻ പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ 2026-ലെ രാജകീയ ഉത്തരവ് നമ്പർ 26/2026 പ്രകാരം, 68 പേർക്ക് ഒമാൻ പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയതാ നിയമ ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ചാണ് നടപടി. ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ഗസറ്റിൽ (ഇഷ്യു നമ്പർ 1636) പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചവരടെ പേരു വിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി.
2025-ലെ രാജകീയ ഉത്തരവ് നമ്പർ 17/2025 പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഒമാൻ പൗരത്വ നിയമം അനുസരിച്ച്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ശിപാർശയെ തുടർന്നാണ് പൗരത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്.
നിയമത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസ്തമായി പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജകീയ ഉത്തരവിലൂടെ പൗരത്വം അനുവദിക്കാനോ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനോ കഴിയുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
