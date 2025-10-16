Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 1:39 PM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ഡി.​എ.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ര്‍ട് സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ഒ​മാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​റു​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഭി​ന്ന​​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും പ​രി​പാ​ല​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​രാ​റു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഇ​തി​ന​കം രാ​ജ്യം അം​ഗ​മാ​യി​ക്കഴി​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ വ​കു​പ്പി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ര്‍ട് സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ പീ​പ്​ൾ വി​ത്ത് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് (ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി) സം​രം​ഭ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ന്ത്രി, ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി പ​ദ്ധ​തി​യെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് മ​ടി​ക്കൈ​യി​ൽ 30 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്നും മു​തു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ യു​നി​സെ​ഫും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ത പ​ദ്ധ​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വേ​ക​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും യു​നി​സെ​ഫ് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലീ​ഡ് ഗോ​പാ​ൽ മി​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി ബെ​നി​ഫി​റ്റ്’ പോ​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഗോ​പാ​ൽ മി​ത്ര വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ‘ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ ഫ​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ചൈ​ൽ​ഡ്‌​ഹു​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നും യൂ​നി​സെ​ഫും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​നേ​കം ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി ബാ​ല​വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഗോ​പാ​ൽ​മി​ത്ര വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewschildrensDevelopmentsDisadvantages
    News Summary - Oman with programs for the development of disadvantaged children
    Similar News
    Next Story
    X