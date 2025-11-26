Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇസ്‍ലാമിക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:45 AM IST

    ഇസ്‍ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി ഗെയിംസ് ഒമ്പത് മെഡൽനേട്ടവുമായി ഒമാന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്‍ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി ഗെയിംസ് ഒമ്പത് മെഡൽനേട്ടവുമായി ഒമാന്‍
    cancel
    camera_alt

    റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ഗെ​യിം​സി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ്, ഫെ​ൻ​സി​ങ്, വെ​യ്റ്റ്‌​ലി​ഫ്റ്റി​ങ് എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മാ​ൻ മൊ​ത്തം ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 57 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 3,000-ത്തി​ല​ധി​കം അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ 23 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ൻ എ​ട്ട് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്‌​പ്രി​ന്റ​ർ അ​ലി അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി 10.30 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് ടീം ​ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി.

    അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്‌​സി​ൽ ഫാ​തെ​ക് ജാ​ബൂ​ബ് ഹൈ​ജംപിൽ വെ​ങ്ക​ല​വും പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ 4x100 മീ​റ്റ​ർ പ​ര അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്‌​സ് റി​ലേ ടീ​മി​ന് വെ​ള്ളി​യും ല​ഭി​ച്ചു. വെ​യ്റ്റ്‌​ലി​ഫ്റ്റിം​ഗി​ൽ അ​മൂ​ർ അ​ൽ ഖ​ൻ​ജ​രി 88 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medalOmanIslamic Solidarity Games
    News Summary - Oman wins nine medals at Islamic Solidarity Games
    Similar News
    Next Story
    X