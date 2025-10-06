Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:14 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു.​എ​സി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു.​എ​സി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​സേ​ന​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഒ​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഒ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:GazaOman NewsUS peace plangulf news malayalam
