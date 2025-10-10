Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗ​സ്സ​യി​ലെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:37 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ; സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യമെത്തിക്കാ​നും ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ; സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഒ​മാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​സ​മ​യം 12 ഓ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ക​രാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് ഹ​മാ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും നേ​ര​ത്തെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്കു​മെ​ന്നും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ല്‍നി​ന്ന് സൈ​ന്യം പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ​ത്. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രം യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നെ യു.​എ​ന്നും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​സ്, ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന​ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaOman NewsGaza Ceasefiregulf news malayalam
    News Summary - Oman welcomes ceasefire in Gaza
    Similar News
    Next Story
    X