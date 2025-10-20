Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപാ​കി​സ്താ​നും...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:14 PM IST

    പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നാ​യി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​നും തു​ർ​ക്കി​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ധാ​ര​ണ​ക്കാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ​യും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തിത്വവും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഖ്വാ​ജ ആ​സി​ഫ്, ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ആ​സിം മാ​ലി​ക് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി മു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് യ​അ്ഖൂ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഫ്ഗാ​ൻ സം​ഘ​വു​മാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ധാ​ര​ണ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രാ​നും പാ​കി​സ്താ​നും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 10 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 12 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക​ര​ട​ക്കം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി തീ​വ്ര​ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 25ന് ​തു​ര്‍ക്കി​യി​ലെ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ല്‍ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ceasefireGulf NewsOman
    News Summary - Oman welcomes ceasefire between Pakistan and Afghanistan
    Similar News
    Next Story
    X