Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:10 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:10 PM IST

    അർമീനിയ-അസർബൈജാൻ കരാറിനെ സ്വഗതം ചെയ്ത് ഒമാൻ

    അർമീനിയ-അസർബൈജാൻ കരാറിനെ സ്വഗതം ചെയ്ത് ഒമാൻ
    മസ്കത്ത്: അർമീനിയയും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാറിനെ ഒമാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കരാറിലെത്താൻ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച അ​മേരിക്കയേയും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച മറ്റ് കക്ഷിക​​​ളേയും സുൽത്താനേറ്റ് അഭിനന്ദിച്ചു. ദീർഘകാല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നയതന്ത്രത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും മൂല്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ കരാർ. അർമേനിയയും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷവും വിഭജനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയംപ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    TAGS:Oman NewsagreementArmenia-Azerbaijanwelcomes
    News Summary - Oman welcomes Armenia-Azerbaijan agreement
