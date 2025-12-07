Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഒ​മാ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി​ക​ൾ; ഹ​ത്ത-​വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് തി​ര​ക്ക്

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന​ത്​​ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​
    ഒ​മാ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി​ക​ൾ; ഹ​ത്ത-​വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് തി​ര​ക്ക്
    യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി (ഇടത്ത്), വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ

    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ​രി​പാ​ടി





    മ​സ്ക​ത്ത്: യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നീ​ണ്ട അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഹ​ത്ത-​വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് തി​ര​ക്ക്. ന​വം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ 1,45,265 പേ​രാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. ഒ​മാ​ന്‍റെ 55ാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്ക​ലും ന​വം​ബ​ർ 26, 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി​ക​ൾ. 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ൾ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി എ​ത്തി.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഫോ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​നാ​ണ് വ​ജാ​ജ ബോ​ർ​ഡ​റി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​ര​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ജാ​ജ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സും ഹ​ത്ത അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും വി​വി​ധ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഖ​തം അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും പ​താ​ക​ക​ളു​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Oman-UAE domestic holidays; Record rainfall experienced at Hatta-Wajaja border
