Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 10:23 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ-​തു​ർ​ക്കി​യ ച​ർ​ച്ച; തു​ർ​ക്കി​യ, ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി

    ഒ​മാ​ൻ-​തു​ർ​ക്കി​യ ച​ർ​ച്ച; തു​ർ​ക്കി​യ, ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ പാ​ല​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തു​ന്ന തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള തു​ർ​ക്കി​യ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കും വി​സ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഒ​മാ​നും ട​ർ​ക്കി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    തു​ർ​ക്കി​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​സ ന​ട​പ​ടി ഒ​മാ​നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘തു​ർ​ക്കി​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ വി​സ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും ആ​ദ​ര​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ആ​റ് സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും എ​ട്ട് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ-​തു​ർ​ക്കി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യാ​യ ആ​മ്പ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡും തു​ർ​കി​ഷ് ഒ​യാ​ക് ഫ​ണ്ടും ത​മ്മി​ൽ മൂ​ല​ധ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും ഉ​സ്ബെ​ക് ഒ​മാ​നി ക​മ്പ​നി​യും തു​ർ​ക്കി​ഷ് ഒ​യാ​ക് ഫ​ണ്ടും ത​മ്മി​ലെ മൂ​ല​ധ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​മു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ, മാ​ൻ ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ​ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ നി​താ​ജും ഒ​യാ​ക് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ഫോ​ർ ഫ​ു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഒ​മാ​ൻ ഡാ​റ്റ ക​മ്പ​നി​യും തു​ർ​ക്കി​ഷ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​ന്ന​വ​ൻ​സും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തു​ർ​ക്കി​ഷ് മാ​രി​ഫ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സി​നാ​ൻ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സും തു​ർ​ക്കി​ഷ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ അ​സ​ൽ​സാ​നും ത​മ്മി​ൽ ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

