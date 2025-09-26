Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​മാ​ൻ ടൂ​ർ; കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം

    അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ന് നി​ർ​ണാ​യ​കം
    ഒ​മാ​ൻ ടൂ​ർ; കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ട്വ​ന്റി20 ടൂ​ർ​ണ​​മെ​ന്റി​ൽ ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി കേ​ര​ളം. ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍സ് ഇ​ല​വ​നെ ഒ​രു റ​ണ്‍സി​നാ​ണ് തോ​ല്‍പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​ര 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കേ​ര​ളം ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ 166 റ​ണ്‍സ​ണെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഒ​മാ​ന് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ 165 റ​ണ്‍സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 27 റ​ണ്‍സ് ന​ൽ​കി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ സ​ക​റി​യ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    42 പ​ന്തി​ല്‍ 59 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത പ്ര​സാ​ദാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ടോ​പ്പ് സ്‌​കോ​റ​ര്‍. ഒ​മാ​ന് വേ​ണ്ടി ജെ. ​രാ​മ​ന​ന്ദി നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 20 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്നും എ​സ്. ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ 10 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റും എ​ടു​ത്തു.

    ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ ട​ര്‍ഫ് 1ല്‍ ​ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ് ക​ളി.

