Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:29 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കും; ടൂ​റി​സം ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​വും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ
     ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​യ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ടൂ​റി​സം ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം, ആ​ധു​നി​ക ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്.

    സ​വി​ശേ​ഷ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​മാ​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ, എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി ടൂ​റി​സം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ഖാ​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം, പൈ​തൃ​ക യാ​ത്ര, ക്രൂ​സ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വി​വാ​ഹ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, എം.​ഐ.​സി.​ഇ (മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ) ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ്വ​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ യാ​ത്രാ​പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​​ച്ചേ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ.

