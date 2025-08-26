Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:40 PM IST

    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ങ്കംകു​റി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ

    ഓ​പ​ണ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കും
    Oman cricket team members (file)
    ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​മ്പ​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ങ്കം കു​റി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള 17 അം​ഗ ടീ​മി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഓ​പ​ണ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങാ​ണ് ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ക. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ത​ക്കൊ​പ്പം യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ടീ​മി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന എ.​സി.​സി എ​മ​ർ​ജി​ങ് ടീം​സ് ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​സ​യാ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല എ​ന്നി​വ​രെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രും.

    ഹ​സ്‌​നൈ​ൻ അ​ലി ഷാ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​നും ഒ​മാ​ന്റെ പേ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യി​ക്കു​ന്ന സ്പി​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും ടീ​മി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പെ​ന്ന് കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കു​ക ഏ​തൊ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ​റും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നാ​യി മി​ക​ച്ച ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണ് ടീം ​ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​വ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​ധാ​ന ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​​ളി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ മാ​ന​സി​ക​ശ​ക്തി​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ് രാ​ജ്യ​മാ​യി ഒ​മാ​നെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും കോ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്വ​ന്റി20 ഫോ​ര്‍മാ​റ്റി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ല്‍ 28നാ​ണ്. എ​ട്ട്‌ ടീ​മു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ ആ​കെ 19 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​രേ ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്‍, ഹോ​ങ്കോ​ങ് എ​ന്നി​വ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗ്രൂ​പ്പി​ലും. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍നി​ന്നും ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ള്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫോ​റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫോ​റി​ല്‍ ഓ​രോ ടീ​മും മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ഓ​രോ ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഇ​തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ള്‍ ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ ക​ളി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. 15ന് ​യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യും 19ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ഒ​മാ​ൻ സ്ക്വാ​ഡ്: ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​സ, വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല, സു​ഫ്യാ​ൻ യൂ​സ​ഫ്, ആ​ശി​ഷ് ഒ​ഡെ​ദേ​ര, ആ​മി​ർ ക​ലീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, സു​ഫി​യാ​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദ്, ആ​ര്യ​ൻ ബി​ഷ്ത്, ക​ര​ൺ സോ​നാ​വാ​ലെ, സി​ക്രി​യാ​സ് മൊ​ഹ​മ്മ​ൽ, ഹ​സ്‌​ക്‌​രി​യാ​മി​ൻ, സി​ക്‌​രി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം ഇ​മ്രാ​ൻ, ന​ദീം ഖാ​ൻ, ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​മ​യ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ. സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​ഫ്: മാ​നേ​ജ​ർ-​അ​ൽ​കേ​ഷ് ജോ​ഷി, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച്-​ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച്-​സു​ല​ക്ഷ​ൻ കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് കോ​ച്ച് - മ​സ​ർ ഖാ​ൻ, അ​ന​ലി​സ്റ്റ്-​സീ​ഷ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സി ​ട്രെ​യി​ന​ർ-​ശി​വ മാ​ൻ​ഹാ​സ്, ഫി​സി​യോ-​ഡോ. ആ​ശി​ഷ് അ​വ​സ്തി, മ​സ്സൂ​ർ- ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്.

