Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    27 Feb 2026 11:28 AM IST
    Updated On
    27 Feb 2026 11:28 AM IST

    യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മ​ധ്യ​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി
    യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മ​ധ്യ​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ​നീ​വ​യി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​നീ​വ​യി​ൽ യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​രോ​ക്ഷ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജ​നീ​വ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ജാ​ര​ദ് കു​ഷ്ന​ർ, സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്‌​കോ​ഫ്, ഇ​റാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​രാ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക, ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സൈ​നി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ​വാ​യു​ധം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ നി​ല​പാ​ട്.

    ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, ഇ​റാ​ന്റെ മി​സൈ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സൈ​നി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. അ​ടു​ത്തി​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​നീ​വ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സെ​ഷ​നു​ക​ൾ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ച​ർ​ച്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഷി​ങ്ട​ണും തെ​ഹ്‌​റാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ. നേ​ര​ത്തെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ന്യാ​യ​മാ​യ ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​വാ​ദം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ത​ന്റെ പ​ങ്ക് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ള്ള പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ണ​വ എ​ന​ർ​ജി ഏ​ജ​ൻ​സി (ഐ.​എ.​ഇ.​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ റ​ഫേ​ൽ ഗ്രോ​സി​യു​മാ​യും ബു​സൈ​ദി ജ​നീ​വ​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഐ.​എ.​ഇ.​എ​യു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

