Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:52 AM IST

    സൈ​ഖി​ന് കു​ളി​രു​ന്നു...; 7.5 ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ഒ​മാ​നി​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടും
    ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലെ ത​ണു​പ്പു​കാ​ല കാ​ഴ്ച (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​ന്ന​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൈ​ത്യ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. സൈ​ഖി​ൽ 7.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ബി​ദി​യ (13.7 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), തും​റൈ​ത്ത് (14.0 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), അ​ൽ മ​സ്യൂ​ന (14.0 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), യ​ൻ​ഖു​ൽ (14.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), ഹൈ​മ (14.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ത​ൽ മി​ത​മാ​യ താ​പ​നി​ല വ​രെ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ൽ ഖ​ബീ​ൽ 14.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും മു​ക്ഷി​നി​ൽ 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ​സ​മ​യം ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഹം​റ അ​ൽ ദു​രൂ​വ​യി​ലാ​ണ്; 32.9 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്. ഫ​ഹൂ​ദ് (32.7 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), അ​ൽ അ​മി​റാ​ത്ത് (32.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), അ​ൽ ഖ​ബീ​ൽ (32.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), സ​ഹം (32.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), മ​ഹൂ​ത് (32.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), സോ​ഹ​ർ (32.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി (32.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥി​തി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ, വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടും എ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ്ര​വ​ച​നം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ്വ​ഭാ​വം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് താ​പ​നി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

