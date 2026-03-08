Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 12:21 PM IST

    ഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫ്‌താർ സൗഹൃദ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫ്‌താർ സൗഹൃദ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    ഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ വാദി കബീർ ഇബ്‌നു ഖൽദൂൻ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹ നോമ്പുതുറ 

    മസ്കത്ത്: ഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ സമൂഹ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചു. വാദി കബീർ ഇബ്‌നു ഖൽദൂൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ സൗഹൃദ സംഗമം പ്രസിഡന്റ് നസീർ തിരുവത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘടനാ സ്ഥാപകൻ സിദ്ദീഖ് കുഴിങ്ങര, മുൻ പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കെ. മൊയ്തീൻ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സഫീർ ചാവക്കാട്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹസ്സൻ കേച്ചേരി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഗംഗേഷ് വടക്കേതിൽ, അതിഥിയായെത്തിയ ഫസൽ കതിരൂർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.

    എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ വിൽസൺ, മഹേഷ്, യൂസഫ് ചേറ്റുവ, ജോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ, ഫിറോസ് ചാവക്കാട്, അബ്ദുൽ ഖാദർ, റാഫി ചക്കര, കബീർദാസ്, അഫ്സൽ, വനിതാ വിംഗ് നേതാക്കളായ ഡോ. ജുബീന, നസീന നസീർ, സെൽവി വിൽസൺ, സുമയ്യ ബാവ, മൈമൂന അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ്‌ വാടാനപ്പള്ളി സ്വാഗതവും കോ കൺവീനർ സുബൈർ ഇദ്രിസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Oman Thrissur Organization Iftar Friendly Gathering
    Similar News
    Next Story
    X