Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Jan 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 11:21 AM IST

    വെ​നി​സ്വേ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    വെ​നി​സ്വേ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തോ​ടു​ള്ള പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

