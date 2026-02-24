Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 11:53 AM IST

    സ​മു​ദ്ര അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്കം കു​വൈ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ പി​ന്തു​ണ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​മു​ദ്ര അ​തി​ർ​ത്തി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും​വി​ധം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കോഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റു​ക​ളും മാ​പ്പും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, ന​ല്ല അ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ട ന​യം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ഖി​നോ​ട് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. 1982 ലെ ​യു.​എ​ൻ സ​മു​ദ്ര​നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ര​ണ്ടു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഒ​മാ​ൻ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യും ഇ​റാ​ഖ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഫു​ആ​ദ് ഹു​സൈ​നും ത​മ്മി​ൽ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സൃ​ഷ്‌​ടി​പ​ര​മാ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മീ​പ​നം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

