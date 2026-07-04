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Posted Ondate_range 4 July 2026 9:41 AM IST
Updated Ondate_range 4 July 2026 9:41 AM IST
സിറിയൻ തലസ്ഥാനമായ ഡമസ്കസിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ശക്തമായി അപലപിച്ചുtext_fields
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News Summary - Oman Sultanate strongly condemns the bombing in the Syrian capital, Damascus
മസ്കത്ത്: സിറിയൻ തലസ്ഥാനമായ ഡമസ്കസിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സിറിയൻ സർക്കാരിനോടും ജനങ്ങളോടും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ഒമാൻ തങ്ങളുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.കാരണങ്ങളോ പ്രേരണകളോ എന്തുതന്നെയായാലും, എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരവാദത്തെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് സുൽത്താനേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
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