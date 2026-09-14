ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങി ഒമാൻ സുൽത്താൻ

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ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങി ഒമാൻ സുൽത്താൻtext_fields
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News Summary - Oman Sultan set for official visit
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ബോട്സ്വാന, അംഗോള എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും.ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മേഖലകളും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും സന്ദർശനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.
വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും.ബോട്സ്വാനയുമായും അംഗോളയുമായും ഒമാന്റെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും സന്ദർശനത്തിൽ വിലയിരുത്തും.
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