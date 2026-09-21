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    ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്​ ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം

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    ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച്​ ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം
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    മസ്കത്ത്: ദുബൈ ഭരണാധികാരി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ സഹോദരൻ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു ശൈഖ്​ അഹമ്മദിന്‍റെ അന്ത്യം. മക്തൂമിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിനും ബന്ധുക്കൾക്കും സുൽത്താൻ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Oman's Ruler Sultan Haitham expresses condolences on the passing of Sheikh Ahmed
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