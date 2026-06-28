കുവൈത്തിന് നേരെയുണ്ടായ സൈനിക ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻ

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Posted Ondate_range 28 Jun 2026 4:55 PM IST
Updated Ondate_range 28 Jun 2026 4:55 PM IST
കുവൈത്തിന് നേരെയുണ്ടായ സൈനിക ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻtext_fields
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News Summary - Oman Strongly Condemns Military Attack on Kuwait
മസ്കത്ത്: കുവൈത്തിന് നേരെ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കുവൈത്തിന് ഒമാൻ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളെയും ഒമാൻ തള്ളിക്കളയുന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മേഖലയിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനും സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും എല്ലാ കക്ഷികളും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ചർച്ചകൾക്കും നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ഒമാൻ അഭ്യർഥിച്ചു.
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