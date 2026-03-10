യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 10 March 2026 11:17 PM IST
Updated On 10 March 2026 11:17 PM IST
യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻtext_fields
News Summary - Oman strongly condemns attack on UAE consulate
മസ്കത്ത്: ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാനിലെ യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഒമാൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്കും അവയുടെ പരിസരങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര മര്യാദകളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യു.എ.ഇയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒമാൻ, നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതക്കും യു.എ.ഇ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
