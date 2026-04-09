Posted On 9 April 2026 10:44 AM IST
Updated On 9 April 2026 10:44 AM IST
കുവൈത്ത് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; ഒമാൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
News Summary - Oman strongly condemns attack on Kuwaiti consulate
മസ്കത്ത്: ഇറാഖിലെ ബസ്റയിലുള്ള കുവൈത്ത് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കരാറുകളുടെയും ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് ഒമാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇത്തരം നടപടികളോടുള്ള തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചത്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നയതന്ത്ര-കോൺസുലർ ദൗത്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിയന്ന കൺവെൻഷൻ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഒമാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
